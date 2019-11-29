Унаи Эмери уволен с поста главного тренера лондонского "Арсенала"

"Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые неустанно старались вернуть клуб на тот уровень, который мы все ожидаем и требуем. Мы желаем Унаи и его команде успехов в будущем ", - заявил сын владельца "Арсенала" Джош Кронке от имени совета директоров.

"Арсенал" уже начал поиск нового главного тренера, а пока исполняющим обязанности назначен бывший игрок клуба швед Фредрик Юнгберг, который с лета прошлого года возглавляет молодежную команду.

Бывший тренер московского "Спартака" Унаи Эмери возглавил "Арсенал" в мае 2018 года, сменив у руля команды ее многолетнего наставника Арсена Венгера. В прошлом сезоне он вывел "канониров" в финал Лиги Европы, где они уступили лондонскому "Челси" (1:4), а в чемпионате Англии клуб занял пятое место.

В текущем сезоне "Арсенал" идет восьмым в чемпионате Англии и не может одержать победу в последних семи матчах во всех турнирах. Последней каплей стало вчерашнее поражение от "Айнтрахта" (1:2) на групповом этапе Лиги Европы, где лондонцы лидируют в группе F.

48-летний специалист также возглавлял французский "Пари Сен-Жермен", испанские "Лорку", "Валенсию", "Альмерию" и "Севилью", с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы (2014, 2015, 2016).