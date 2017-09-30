Умерла легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова

В Швейцарии в возрасте 81 года умерла легендарная советская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Людмила Белоусова, сообщает ТАСС со ссылкой на российского тренера Алексея Мишина. Причина смерти не называется.

Людмила Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, позднее с родителями переехала в Москву. С детства занималась разными видами спорта, с 16 лет начала заниматься фигурным катанием. Первым ее партнером был Кирилл Гуляев, но он ушел из спорта, и Белоусова начала выступать в одиночном разряде, пока в 1954 году не встретила Олега Протопопова — своего будущего партнера в парном катании и мужа: поженились фигуристы в декабре 1957 года.

Белоусова и Протопопов завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. На их счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы, сообщает Newsru.com.

Уйдя из большого спорта в середине 1970-х годов, спортсмены не расстались с фигурным катанием и работали в Ленинградском балете на льду, напоминает Русская служба Би-би-си.

В сентябре 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, Белоусова и Протопопов попросили у властей этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. По словам советских спортсменов, на родине им не давали развиваться дальше. Пара поселилась в Гриндельвальде, гражданство Швейцарии они получили в 1995 году. В СССР их лишили званий заслуженных мастеров спорта и называли предателями.

25 февраля 2003 года, впервые за 20 с лишним лет, Белоусова прилетела вместе с Протопоповым в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. В ноябре 2005 года пара посетила Россию по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. В 2007 году Людмила Белоусова и Олег Протопопов выступили на юбилейном ледовом шоу "Татьяна Тарасова и ее ученики" в Ледовом дворце в Москве.

В феврале 2014-го они посетили зимнюю Олимпиаду в Сочи. В сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США в программе "Вечер с чемпионами".

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