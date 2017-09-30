Умерла легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова

Людмила Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, позднее с родителями переехала в Москву. С детства занималась разными видами спорта, с 16 лет начала заниматься фигурным катанием. Первым ее партнером был Кирилл Гуляев, но он ушел из спорта, и Белоусова начала выступать в одиночном разряде, пока в 1954 году не встретила Олега Протопопова — своего будущего партнера в парном катании и мужа: поженились фигуристы в декабре 1957 года.

Белоусова и Протопопов завоевали золото на Играх-1964 в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. На их счету также четыре победы на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы, сообщает Newsru.com.

Уйдя из большого спорта в середине 1970-х годов, спортсмены не расстались с фигурным катанием и работали в Ленинградском балете на льду, напоминает Русская служба Би-би-си.

В сентябре 1979 года, находясь на гастролях в Швейцарии, Белоусова и Протопопов попросили у властей этой страны политического убежища и отказались возвращаться в СССР. По словам советских спортсменов, на родине им не давали развиваться дальше. Пара поселилась в Гриндельвальде, гражданство Швейцарии они получили в 1995 году. В СССР их лишили званий заслуженных мастеров спорта и называли предателями.

25 февраля 2003 года, впервые за 20 с лишним лет, Белоусова прилетела вместе с Протопоповым в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. В ноябре 2005 года пара посетила Россию по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. В 2007 году Людмила Белоусова и Олег Протопопов выступили на юбилейном ледовом шоу "Татьяна Тарасова и ее ученики" в Ледовом дворце в Москве.

В феврале 2014-го они посетили зимнюю Олимпиаду в Сочи. В сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США в программе "Вечер с чемпионами".