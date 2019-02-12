Умер второй вратарь мира в XX веке, блиставший даже после потери одного глаза

— О, нет. Гордон Бэнкс, абсолютный герой для меня и для многих других, умер. Победитель чемпионата мира в Англии был одним из величайших вратарей всех времен, и таким прекрасным, прекрасным человеком, — написал в своем твиттере бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​.

Oh no. Gordon Banks, an absolute hero of mine, and countless others, has died. @England’s World Cup winner was one of the greatest goalkeepers of all time, and such a lovely, lovely man. #RIPGordon— Gary Lineker (@GaryLineker) 12 февраля 2019 г.

Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей XX века после Льва Яшина. На клубном уровне он выступал за "Лестер" и "Стоук Сити". В 34 года голкипер лишился глаза, однако это не помешало ему продолжить играть. В США вратарь выступал за "Форт-Лодердейл".

Бэнкс - автор самого выдающегося сэйва не только в истории чемпионатов мира, но и во всей мировой футбольной истории, который он сделал в матче чемпионата мира-1970 после удара Пеле.