Умер второй вратарь мира в XX веке, блиставший даже после потери одного глаза

Чемпион мира 1966 года вратарь Гордон Бэнкс скончался на 82-м году жизни, сообщает «Спорт-Экспресс».
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— О, нет. Гордон Бэнкс, абсолютный герой для меня и для многих других, умер. Победитель чемпионата мира в Англии был одним из величайших вратарей всех времен, и таким прекрасным, прекрасным человеком, — написал в своем твиттере бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​.

Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей XX века после Льва Яшина. На клубном уровне он выступал за "Лестер" и "Стоук Сити". В 34 года голкипер лишился глаза, однако это не помешало ему продолжить играть. В США вратарь выступал за "Форт-Лодердейл".

Бэнкс - автор самого выдающегося сэйва не только в истории чемпионатов мира, но и во всей мировой футбольной истории, который он сделал в матче чемпионата мира-1970 после удара Пеле.

Спорт-Экспресс
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