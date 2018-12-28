Умер прославленный советский хоккеист Евгений Зимин

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР по хоккею, тренер и функционер Евгений Зимин скончался на 72-м году жизни. Прискорбную новость сообщает пресс-служба московского "Спартака", за который прославленный хоккеист выступал с 1965 по 1974 год.
Евгений Зимин
© Фото spartak.ru

"Любимец спартаковских болельщиков, который всю свою жизнь проповедовал простую истину: хоккей - это прежде всего игра. Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно", - говорится в сообщении в клуба.

О причинах смерти не сообщается.

Однажды Зимина спросили: "Что бы вы делали, если бы не было хоккея?" Великий форвард "Спартака" ответил так же оригинально и красиво, как в свое время играл: "Я бы его придумал".

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Помимо "Спартака", Зимин играл за "Локомотив", "Крылья Советов" и СКА МВО. С красно-белыми он дважды выигрывал чемпионат и Кубок СССР.

В составе сборной СССР становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, трехкратным чемпионом мира. Он также принимал участие в легендарной Суперсерии 1972 года с канадцами и стал автором первой шайбы советской команды на этом турнире.

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