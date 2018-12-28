"Любимец спартаковских болельщиков, который всю свою жизнь проповедовал простую истину: хоккей - это прежде всего игра. Он умел в этой игре все. Маэстро хоккея. Нам очень горько и больно", - говорится в сообщении в клуба.
О причинах смерти не сообщается.
Однажды Зимина спросили: "Что бы вы делали, если бы не было хоккея?" Великий форвард "Спартака" ответил так же оригинально и красиво, как в свое время играл: "Я бы его придумал".
Помимо "Спартака", Зимин играл за "Локомотив", "Крылья Советов" и СКА МВО. С красно-белыми он дважды выигрывал чемпионат и Кубок СССР.
В составе сборной СССР становился победителем Олимпийских игр 1968 и 1972 годов, трехкратным чемпионом мира. Он также принимал участие в легендарной Суперсерии 1972 года с канадцами и стал автором первой шайбы советской команды на этом турнире.
Умер прославленный советский хоккеист Евгений Зимин
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