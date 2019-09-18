Риксен умер в среду утром в Шотландии, где проходил лечение и реабилитацию, сообщила пресс-служба "Зенита".
У Риксена диагностировали боковой амиотрофический склероз в 2013 году. Болезнь на сегодняшний день является неизлечимой.
Футболист выступал за "Зенит" в 2006-2009 годах. В составе петербургского клуба он становился чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. За сборную Нидерландов он провел 12 матчей.
Кроме того, он выступал за голландские клубы "Фортуна" и АЗ, а также за шотландский "Рейнджерс".
В конце июня в Глазго прошел прощальный вечер Фернандо Риксена. Он тогда сказал, что у него больше нет сил появляться на публике.
Умер бывший футболист "Зенита" и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
Бывший футболист петербургского " Зенита " и сборной...
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