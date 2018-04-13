Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала, какой размер груди должен быть у представительниц ее вида спорта.
Julija Levčenka
© Reuters / Scanpix

Думаю, оптимальный размер груди у прыгуньи в высоту не сильно большой, — приводит слова Левченко "Спорт-Экспресс" со ссылкой на ее интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

"Любая девочка думает: хочется грудь побольше. А потом я представляю, как с ними буду прыгать, если они будут болтаться передо мной. Поэтому, думаю, максимум второй. Когда у девушки большая грудь, то она и сама по себе немаленькая", — заявила Левченко.

Левченко — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2017 в помещениях, а также победительница летних юношеских Олимпийских игр-2014.

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A post shared by Yuliya LEVCHENKO (@levchenkou) on May 11, 2016 at 6:25am PDT

which one?))

A post shared by Yuliya LEVCHENKO (@levchenkou) on Apr 10, 2018 at 8:53am PDT

SHOWTIME!
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