Думаю, оптимальный размер груди у прыгуньи в высоту не сильно большой, — приводит слова Левченко "Спорт-Экспресс" со ссылкой на ее интервью YouTube-каналу "Отдушивдушу".

"Любая девочка думает: хочется грудь побольше. А потом я представляю, как с ними буду прыгать, если они будут болтаться передо мной. Поэтому, думаю, максимум второй. Когда у девушки большая грудь, то она и сама по себе немаленькая", — заявила Левченко.

Левченко — серебряный призер чемпионата мира 2017 года, бронзовый призер чемпионата Европы-2017 в помещениях, а также победительница летних юношеских Олимпийских игр-2014.

👁 A post shared by Yuliya LEVCHENKO (@levchenkou) on May 11, 2016 at 6:25am PDT