В Москве Усик по очкам одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-ти раундовом поединке. Все судьи отдали победу Усику со счетом 120:108, 119:109, 119:109.

Your NEW unified Cruiserweight champion and the winner of the Ali Trophy is @usykaa ! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/fs8TlnHuzE— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 21, 2018