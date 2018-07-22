В Москве Усик по очкам одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-ти раундовом поединке. Все судьи отдали победу Усику со счетом 120:108, 119:109, 119:109.

Your NEW unified Cruiserweight champion and the winner of the Ali Trophy is @usykaa ! #UsykGassiev 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/fs8TlnHuzE— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) July 21, 2018

Украинский боксер выиграл практически все раунды у россиянина. Если первые 5 раундов были более или менее равными, то в следующих Александр наращивал свое преимущество.

Усик прекрасно двигался по рингу, держал дистанцию ​​и выбросил огромное количество ударов. С шестого раунда Гассисев начал пропускать комбинации от Александра в три-четыре удара.

Гассиев работал в основном по корпусу Усика и даже раза четыре пробил ниже пояса украинца.

Усик чемпионские раунды провел в прекрасном стиле и с хорошей скоростью, полностью перебоксировав россиянина.

Стоит добавить, что Усик также выиграл Кубок великого Мохаммеда Али.

Oleksandr Usyk vs Murat Gassiev © Stopkadras

Отметим, что украинец выходил в ринг в Москве под песню "Братья", где есть такие слова: "Не отдадим свою землю никому, лучше погибнем в бою".