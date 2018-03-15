"Я подписал новый указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России", — написал Жданов.

В тексте документа, который опубликовал Жданов, говорится о запрете на участие в соревнованиях и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Ранее Жданов сообщил, что украинские биатлонисты не приедут на заключительный этап Кубка мира в Тюмень. "Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил. Было принято совместное решение — сборная Украины не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени", — написал Жданов.

Помимо украинцев, этап Кубка мира в России будут бойкотировать сборные США, Канады и Чехии, а также отдельные спортсмены из других команд. Среди них шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, завоевавший две медали на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане: серебро — в гонке преследования и золото — в эстафете.

В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько крупных международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля — 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также теннисные турниры в Москве.