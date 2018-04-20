Указ, запрещавший украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории Российской Федерации, "утратил силу", но он по-прежнему запрещает финансирование спортивных мероприятий за счет средств государственного бюджета, говорится в заявлении на сайте Ассоциации спортивной борьбы Украины.
Таким образом, спортсмены из Украины, которые все же решат участвовать в соревнованиях на территории России, не смогут рассчитывать на оплату своих расходов из украинского бюджета.
Ассоциация спортивной борьбы Украины подверглась критике из-за решения отправить своих представителей на чемпионат Европы в Каспийск, который пройдет с 29 апреля по 7 мая. Однако бойкот со стороны Киева мог обернуться серьезным наказанием для украинских спортсменов, вплоть до трехлетней дисквалификации.
"Это решение было принято с целью участия в континентальном чемпионате, минимизации рисков, ожидающих спортивную борьбу Украины вследствие неучастия в этом мероприятии", — говорится в заявлении национальной ассоциации спортивной борьбы.
Напомним, 14 марта 2018 года глава Минспорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, который запрещал членам национальных сборных страны по всем видам спорта участвовать в любых соревнованиях на территории России. "Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством и не соблюдает антидопинговых правил", — написал Жданов у себя в Facebook.
После подписания этого указа сборная Украины по биатлону объявила о том, что она в полном составе пропустит последний этап Кубка мира. Этот этап прошел в Тюмени с 20 по 25 марта.
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