"На Универсиаду в Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами. С чемпионатом мира по боксу в 2019 году в Сочи будем решать", — цитирует ТАСС заявление Жданова "Левому берегу".

На этой неделе Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях на территории России. В тексте документа говорится о запрете на участие в соревнованиях и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. Спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

Ранее Жданов сообщил, что украинские биатлонисты не приедут на заключительный этап Кубка мира в Тюмень. "Государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций как отдельных общественных организаций. Но все правила имеют исключения. Ведь речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговые правила", — написал он у себя в Фейсбуке.

По словам министра, украинские биатлонисты, желающие выступать на территории России, не получат финансовую поддержку от государства. "Мы не будем финансировать членов национальной сборной, которые хотят выступать в России. Они должны понимать ситуацию в стране. Но вот так вот мягко им рекомендовано. Если они и поедут, то не за государственные средства", — приводит слова Жданова Xsport.ua.

Тюменский этап Кубка мира по биатлону пройдет с 22 по 25 марта. Помимо него, в 2018 году на территории России пройдет чемпионат мира по футболу и ряд других крупных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля — 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также теннисные турниры в Москве.