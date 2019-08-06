Уэйн Руни стал играющим тренером

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и американского «Ди Си Юнайтед» 33-летний Уэйн Руни возвращается в Англию. Клуб «Дерби Каунти» (из Чемпионшипа, второго по значимости дивизиона страны) объявил о его приобретении. Руни будет играть под номером 32.
Wayne Rooney
© AP / Scanpix

Контракт рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на год. Еще интереснее, что Уэйн Руни будет совмещать игровые обязанностью с должностью тренера. Футболист начнет выступление за клуб с января 2020 года, сразу по окончании сезона в MLS.

Руни является лучшим бомбардиром национальной сборной, забив 53 гола в 120 матчах. Он также занимает второе место по количеству проведенных за команду игр. Кроме того, Руни — лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед», там он забил 253 гола.

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