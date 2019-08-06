Уэйн Руни стал играющим тренером

Контракт рассчитан на 1,5 года с возможностью продления еще на год. Еще интереснее, что Уэйн Руни будет совмещать игровые обязанностью с должностью тренера. Футболист начнет выступление за клуб с января 2020 года, сразу по окончании сезона в MLS.

Руни является лучшим бомбардиром национальной сборной, забив 53 гола в 120 матчах. Он также занимает второе место по количеству проведенных за команду игр. Кроме того, Руни — лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед», там он забил 253 гола.