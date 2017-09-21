УЕФА утвердил регламент нового турнира — Лиги наций

Лига наций УЕФА — первый турнир для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие все 55 ассоциаций УЕФА, будут соревноваться с сопоставимыми по рейтингу соперниками. В зависимости от результатов команды будут подниматься лигой выше или опускаться лигой ниже.

Участники турнира будут распределены по четырем лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для национальных сборных (не путать с рейтингом ФИФА) на конец отборочного цикла ЧМ-2018. В лиге А сыграют 12 лучших команд. Следующие 12 попадут в лигу В, следующие 15 — в лигу С, оставшиеся 16 — в лигу D.

Лиги A и B будут состоять из четырех групп, в каждой из которых сыграют три команды. В лиге C будет одна группа с тремя командами и три группы с четырьмя. Лига D будет состоять из четырех квартетов. Каждый участник турнира будет играть дома и на выезде с сентября по ноябрь 2018-го.

Победители групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года и будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лиг В, С и D пойдут на повышение. Худшие команды в группах лиг А, В и С опустятся на лигу ниже.

Лига наций заменит большинство товарищеских матчей официальными и позволит сборным играть с равными по классу соперниками. Жеребьевка группового этапа пройдет 24 января 2018 года в Лозанне. Тогда же будет представлен трофей нового турнира.

Как выглядели бы лиги, если учитывался бы текущий рейтинг?

Последний рейтинг УЕФА для национальных сборных был составлен 5 сентября 2017 года по завершении осенней программы отборочных матчей ЧМ-2018. Если бы состав дивизионов определялся им, то картина выглядела бы следующим образом…

ЛИГА A: Германия, Португалия, Бельгия, Испания, Швейцария, Франция, Англия, Италия, Польша, Хорватия, Исландия, Уэльс.

ЛИГА B: Россия, Северная Ирландия, Словакия, Швеция, Нидерланды, Украина, Босния и Герцеговина, Австрия, Турция, Ирландия, Дания, Венгрия.

ЛИГА C: Словения, Албания, Черногория, Сербия, Шотландия, Чехия, Румыния, Греция, Болгария, Израиль, Норвегия, Кипр, Финляндия, Эстония, Азербайджан.

ЛИГА D: Литва, Беларусь, Грузия, Армения, БЮР Македония, Фарерские острова, Люксембург, Латвия, Молдова, Казахстан, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.