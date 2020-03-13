Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.
Решение касается оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов ("Реал" - "Манчестер Сити", "Барселона" - "Наполи", "Ювентус" - "Лион", "Бавария" - "Челси"), запланированных на 17 и 18 марта, всех игр 1/8 финала Лиги Европы (19 марта), а также всех матчей 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).
In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.
Full statement: 👇— UEFA (@UEFA) March 13, 2020
Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.
Жеребьевки стадий 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20 марта, также откладываются.
На 17 марта УЕФА назначил видеоконференцию с представителями всех 55 европейских футбольных ассоциаций, руководящих органов Европейской клубной ассоциации и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов. Им предстоит обсудить, как европейскому футболу реагировать на ситуацию с коронавирусом, включая вопрос о проведении Евро-2020.
К настоящему моменту в странах ЕС зафиксированы более 22 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 943 человека умерли.
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