Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте УЕФА.

Решение касается оставшихся матчей 1/8 финала Лиги чемпионов ("Реал" - "Манчестер Сити", "Барселона" - "Наполи", "Ювентус" - "Лион", "Бавария" - "Челси"), запланированных на 17 и 18 марта, всех игр 1/8 финала Лиги Европы (19 марта), а также всех матчей 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА (17 и 18 марта).

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позднее.

Жеребьевки стадий 1/4 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на 20 марта, также откладываются.

На 17 марта УЕФА назначил видеоконференцию с представителями всех 55 европейских футбольных ассоциаций, руководящих органов Европейской клубной ассоциации и европейских лиг, а также с представителями профсоюза футболистов. Им предстоит обсудить, как европейскому футболу реагировать на ситуацию с коронавирусом, включая вопрос о проведении Евро-2020.

К настоящему моменту в странах ЕС зафиксированы более 22 тысяч случаев заражения новым коронавирусом, 943 человека умерли.