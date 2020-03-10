УЕФА может приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы

Предполагается, что розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы может быть приостановлен со стадии 1/4 финала, матчи которой запланированы на апрель.

Уже известно, что ряд ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет без зрителей. Так, при пустых трибунах сыграют "Барселона" и "Наполи", "ПСЖ" и "Боруссия" Дортмунд, "Валенсия" и "Аталанта".

Статьи по теме: В матчах УЕФА из-за коронавируса отказались от рукопожатий

В Лиге Европы без зрителей пройдут матчи "Вулверхэмптон" - "Олимпиакос", "Хетафе" - "Интер", "Севилья" - "Рома", а также, скорее всего, ЛАСК - "Манчестер Юнайтед".

Во вторник стало известно, что без зрителей пройдут матчи 28-го и 29-го туров чемпионата Испании по футболу. На очереди отмена до 5 апреля всех спортивных мероприятий как на профессиональном, так и на любительском уровне. На данный момент в стране зафиксировано более 1000 случаев заражения новым коронавирусом, 28 человек скончались.

В Италии после проведения матчей без зрителей уже введена более жесткая мера карантина - все спортивные мероприятия, включая национальный футбольный чемпионат, отменены до 3 апреля правительственным декретом. Общее число инфицированных там превысило 9 тысяч человек, количество летальных исходов достигло 463.