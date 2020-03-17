aA
ЧМ Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. "Большой футбол обязательно вернется", - поддержали болельщиков в сборной России.
2020 metų Europos futbolo čempionatas kybo ant plauko
2020 metų Europos futbolo čempionatas kybo ant plauko
© AP / Scanpix

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести чемпионат Европы 2020 года на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса. "Он отложен и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года", - сообщил глава Футбольной ассоциации Швеции Карл-Эрик Нильссон. Решение принято совместно с представителями 55 федераций, входящих в УЕФА.

"Большой футбол вернется"

В сборной России по футболу уже отреагировали на информацию о переносе. "Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте… Большой футбол обязательно вернется", - написала пресс-служба сборной в Twitter.

Континентальное первенство перенесено впервые в своей истории. Турнир должен был пройти с 12 июня до 12 июля. Он был приурочен к 60-летию с первого ЧМ Европы.

Deutsche Welle
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве установлены еще 3 случая коронавируса, общее число – 21 (20)

Во вторник в Литве были выявлены еще 3 случая...

Плохие новости для находящихся за границей: проживание и возвращение придется оплачивать за свой счет (33)

"Только в критическом случае люди могут рассчитывать,...

Карантин в Вильнюсе: как работают автосервисы, что творится на рынках, и что люди делают в магазинах (29)

Даже в условиях карантина в связи с угрозой...

Планируете визит в поликлинику? Что надо знать (35)

Только на самом деле неотложная помощь, тщательно...

В Литве действует карантин: какие требования распространяются на похороны (7)

После того как в Литве объявили карантин в связи с...

|Maža didelių žinių kaina