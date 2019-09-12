У футболиста сборной России украли часы на 353 тыс. долларов

«Сотрудниками УМВД России по городу Краснодару задержан мужчина, подозреваемый в краже дорогостоящих наручных часов, принадлежащих известному футболисту. По версии следствия, злоумышленник незаконно проник в домовладение игрока одного из футбольных клубов города Краснодара через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Краснодару возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. С целью установления фактических обстоятельств происшествия полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных очевидцев и выяснили, на каком автомобиле передвигался подозреваемый.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый местный житель. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющейся информации, несколько украденных часов задержанный успел продать, другие спрятал в подвале заброшенного строения неподалеку от своего дома. Похищенное имущество изъято сотрудниками полиции и передано законному владельцу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — цитирует Волк пресс-служба МВД России.

Ари родился в Бразилии, но принял российское гражданство и выступает за сборную России.