Португальский репортер Жозе Моргадо сообщает в твиттере, что у 30-летней Иванович и 33-летнего Швайнштайгера в Чикаго родился сын, которого назвали Лукой, информирует Sports.ru.
Позже Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер тоже объявили о рождении ребенка, сообщает ТАСС.
"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах", — написала Иванович твиттере.
"Добро пожаловать в мир, наш малыш! Мы так счастливы", — написал Швайнштайгер.
Звездная пара встречалась с лета 2014 года. Спортсмены поженились летом-2016 в Венеции.
Welcome to the world our little boy 💙. Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger 👪 pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh
— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) March 19, 2018
Welcome to the world our little boy!👶🏼 We are so happy.❤️ @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ
— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 19, 2018
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