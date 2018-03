Португальский репортер Жозе Моргадо сообщает в твиттере, что у 30-летней Иванович и 33-летнего Швайнштайгера в Чикаго родился сын, которого назвали Лукой, информирует Sports.ru.

Позже Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер тоже объявили о рождении ребенка, сообщает ТАСС.

"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах", — написала Иванович твиттере.

"Добро пожаловать в мир, наш малыш! Мы так счастливы", — написал Швайнштайгер.

Звездная пара встречалась с лета 2014 года. Спортсмены поженились летом-2016 в Венеции.

Welcome to the world our little boy 💙. Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger 👪 pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh

— Ana Ivanovic (@AnaIvanovic) March 19, 2018