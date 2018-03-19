Экс-первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира-2014 немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер, предположительно, стали родителями.
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Португальский репортер Жозе Моргадо сообщает в твиттере, что у 30-летней Иванович и 33-летнего Швайнштайгера в Чикаго родился сын, которого назвали Лукой, информирует Sports.ru.

Позже Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер тоже объявили о рождении ребенка, сообщает ТАСС.

"Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать счастье, которое мы испытываем в наших сердцах", — написала Иванович твиттере.

"Добро пожаловать в мир, наш малыш! Мы так счастливы", — написал Швайнштайгер.

Звездная пара встречалась с лета 2014 года. Спортсмены поженились летом-2016 в Венеции.

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