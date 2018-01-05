Турнир в Брисбене: беларуска Соснович не пустила латвийскую теннисистку Севастову в финал

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 23-летняя Соснович сделала два брейка и четыре эйса, а 27-летняя Севастова реализовала лишь один брейк-пойнт и сделала один эйс при четырех двойных ошибках.

Ранее соперницы на корте не встречались.

В финале турнира Соснович сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с украинкой Элиной Свитолиной.