Турнир в Брисбене: беларуска Соснович не пустила латвийскую теннисистку Севастову в финал

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время 23-летняя Соснович сделала два брейка и четыре эйса, а 27-летняя Севастова реализовала лишь один брейк-пойнт и сделала один эйс при четырех двойных ошибках.
Ранее соперницы на корте не встречались.
В финале турнира Соснович сыграет либо с чешкой Каролиной Плишковой, либо с украинкой Элиной Свитолиной.
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