Двое мужчин и женщина в кокошниках, жующие на трибунах хот-доги, попали в кадр официальной трансляции матча и практически сразу стали героями фотожаб в соцсетях.

Пользователи Twitter окрестили троицу "лучшими болельщиками турнира". Спортивный журналист и комментатор Василий Конов обратил внимание на изображение, где болельщики с трибуны предстали в образах трех богатырей с картины Виктора Васнецова.

Пользователи сети также пофантазировали, как бы смотрелась трибуна болельщиков, если бы все посетители матча выглядели подобным образом. Некоторые предлагали высылать голодных фанатов российской сборной на международные переговоры в качестве национальных представителей.

Новоявленными звездами соцсетей оказались Дмитрий Гнатюк, сотрудник компании "ИМА-пресс", его жена — дизайнер Инна Каленская, а также их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.

Матч между сборными России и Испании прошел 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная России выиграла по пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником россиян станет сборная Хорватии. Матч пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.