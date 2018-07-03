Двое мужчин и женщина в кокошниках, жующие на трибунах хот-доги, попали в кадр официальной трансляции матча и практически сразу стали героями фотожаб в соцсетях.
Пользователи Twitter окрестили троицу "лучшими болельщиками турнира". Спортивный журналист и комментатор Василий Конов обратил внимание на изображение, где болельщики с трибуны предстали в образах трех богатырей с картины Виктора Васнецова.
Пользователи сети также пофантазировали, как бы смотрелась трибуна болельщиков, если бы все посетители матча выглядели подобным образом. Некоторые предлагали высылать голодных фанатов российской сборной на международные переговоры в качестве национальных представителей.
Новоявленными звездами соцсетей оказались Дмитрий Гнатюк, сотрудник компании "ИМА-пресс", его жена — дизайнер Инна Каленская, а также их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.
Матч между сборными России и Испании прошел 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная России выиграла по пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником россиян станет сборная Хорватии. Матч пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.
Лучшие! pic.twitter.com/dpL1uNp3Ze— Vadim Preslitsky (@prevaleo) July 1, 2018
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/EF2Gp0mSmE— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) July 2, 2018
АААААААА. pic.twitter.com/SEThVGYsQF— Тот самый Мартин (@martin_camera) July 1, 2018
pic.twitter.com/I3pUvPI42v— Джентльмен (@Dekapittator) July 1, 2018
Игра игрой, а обед по расписанию. pic.twitter.com/1zop55NY51— Wylsacom (@wylsacom) July 1, 2018
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