Футбольный матч Россия — Испания на ЧМ-2018 взорвал соцсети не только благодаря сенсационной победе хозяев турнира. На трибуне во время игры заметили трех колоритных болельщиков, которые аппетитно поедали хот-доги и тут же разошлись на мемы.
© Vadim Preslitsky, @prevaleo

Двое мужчин и женщина в кокошниках, жующие на трибунах хот-доги, попали в кадр официальной трансляции матча и практически сразу стали героями фотожаб в соцсетях.

Пользователи Twitter окрестили троицу "лучшими болельщиками турнира". Спортивный журналист и комментатор Василий Конов обратил внимание на изображение, где болельщики с трибуны предстали в образах трех богатырей с картины Виктора Васнецова.

Пользователи сети также пофантазировали, как бы смотрелась трибуна болельщиков, если бы все посетители матча выглядели подобным образом. Некоторые предлагали высылать голодных фанатов российской сборной на международные переговоры в качестве национальных представителей.

Новоявленными звездами соцсетей оказались Дмитрий Гнатюк, сотрудник компании "ИМА-пресс", его жена — дизайнер Инна Каленская, а также их племянник — владелец бара Юрий Гнатюк.

Матч между сборными России и Испании прошел 1 июля на стадионе "Лужники" в Москве. Сборная России выиграла по пенальти и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Следующим соперником россиян станет сборная Хорватии. Матч пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.

У нас технические проблемы. Пожалуйста, попробуйте позже.

Спорт в мире

Сборная Японии после вылета с ЧМ-2018 оставила прощальную записку на русском языке (1)

Сборная Японии поблагодарила организаторов чемпионата...

Три болельщика с хот-догами на трибунах прославились на всю Россию (7)

Футбольный матч Россия — Испания на ЧМ-2018 взорвал...

Бразилия после победы над Мексикой в 1/8 финала стала рекордсменом по голам

Сборная Бразилии победила команду Мексики в 1/8 финала...

Хорватия по пенальти прошла Данию и стала соперником России в четвертьфинале (9)

В Нижнем Новогороде состоялся матч 1/8 финала чемпионата...

Дзюба: давайте кайфанем, но не так, как вы подумали, мы — профессионалы (128)

Главный тренер сборной России по футболу Станислав...

TOP новостей

Глава МИД Литвы: оценка стресс-тестов БелАЭС – лишь начало пути

Подготовленный Европейской группой по надзору в сфере...

Суд: проект дата-центра под Вильнюсом представляет угрозу нацбезопасности Литвы (5)

Развивающая проект дата-центра рядом с Вильнюсом...

Vilniaus miesto apylinkės teismas

Суд разрешил взять под стражу 16-летнего подозреваемого в убийстве, оба свою вину признали (9)

3 июля конвой доставил в Вильнюсский участковый суд...

Премьер Литвы: Минску, возможно, не удастся завершить проект БелАЭС (117)

Литва надеется, что Республике Беларусь не удастся...

Наспех принятая налоговая реформа: косметические изменения или существенные перемены (12)

Парламенту Литвы хватило всего чуть больше месяца на...