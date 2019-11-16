Тренеру миланского "Интера" прислали письмо с пулей

Как сообщает Corriere della sera, наставник футбольного клуба получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это способ запугивания политиков и известных людей.
Полиция уже начала расследование и пообещала Конте предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы "Интера". Власти серьезно отнеслись к этому инциденту, хотя, по мнению издания, отправленное тренеру письмо - это всего лишь розыгрыш.
Ранее болельщики "Ювентуса", за который Конте выступал футболистом, а затем тренировал и приводил к победам в чемпионате Италии, выражали недовольство тем, что Антонио возглавил "Интер", являющийся принципиальным соперником туринского клуба.
Proiettile in busta a Conte: decisa la vigilanza per il tecnico dell’Inter https://t.co/lSIQ4oPfuT— Corriere della Sera (@Corriere) 16 ноября 2019 г.
Турнирную таблицу текущего чемпионата Испании возглавляет "Ювентус" (32), на втором месте располагается "Интер" (31), отстающий на одно очко от туринского клуба.
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