Тренеру миланского "Интера" прислали письмо с пулей

Как сообщает Corriere della sera, наставник футбольного клуба получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это способ запугивания политиков и известных людей.

Полиция уже начала расследование и пообещала Конте предоставить охрану возле его дома и тренировочной базы "Интера". Власти серьезно отнеслись к этому инциденту, хотя, по мнению издания, отправленное тренеру письмо - это всего лишь розыгрыш.

Ранее болельщики "Ювентуса", за который Конте выступал футболистом, а затем тренировал и приводил к победам в чемпионате Италии, выражали недовольство тем, что Антонио возглавил "Интер", являющийся принципиальным соперником туринского клуба.

Турнирную таблицу текущего чемпионата Испании возглавляет "Ювентус" (32), на втором месте располагается "Интер" (31), отстающий на одно очко от туринского клуба.