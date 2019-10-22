Тренера "Манчестер Сити" прочат на пост нового лидера Каталонии

По данным издания Confidencial, кандидатуру Гвардиолы в качестве главы движения "Вместе за Каталонию" (JxCAT) рассматривают бывшие главы женералитета Артур Мас и Карлес Пучдемон.
Сообщается также, что сам Гвардиола не намерен продлевать контракт с английской футбольной командой "Манчестер Сити" и готов вернуться в Барселону, однако началу политической карьеры тренера может помешать календарь. Футбольный сезон заканчивается в июне, а нынешнее руководство Каталонии стремится провести выборы как можно раньше, отмечает РИА "Новости".
Artur Mas ha sondeado a Pep Guardiola para que opte a presidir la Generalitat https://t.co/WywaOMzO7w— El Confidencial (@elconfidencial) October 21, 2019
Пеп Гвардиола является одним из самых успешных тренеров в истории мирового футбола. "Барселона" под его руководством трижды выигрывала чемпионат и Суперкубок Испании, дважды Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В 2009 и 2011 годах Гвардиола признавался лучшим клубным тренером мира.
На прошлой неделе в Каталонии вспыхнула новая волна протестов после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры ряду местных политиков в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости.
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