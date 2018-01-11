Трассу для сноубординга к Олимпийским играм в Пхенчхане построят латвийцы

Строительными работами займется подразделение WBP Baltic Snowpark Agency в сотрудничестве с немецкой компанией Schneestern. Команда отправится в Южную Корею 11 января.

Олимпийский комитет Южной Кореи уже успел оценить профессиональные качества сотрудников Baltic Snowpark Agency. В 2016 году компания участвовала в строительстве трассы к этапу Кубка мира. Представители национального комитета и спортсмены остались довольны проделанной работой, и компании был предложен контракт на строительство олимпийской трассы.

"Мы начали свою деятельность, помогая с проектами в Цесисе и Жагаркалнсе, — отметил руководитель предприятия Янис Янсонс. — Теперь мы усердно работаем над проектами мирового масштаба. Будем рады представлять Цесис и всю Латвию в Южной Корее".

Немалую роль в успехах латвийского предприятия сыграла немецкая компания Schneestern — нынешний партнер с 20-летним опытом работы. Schneestern и Baltic Snowpark Agency уже работали над совместными проектами к этапам Кубка мира и таким известным шоу, как X Games, Nine Knights, Nine Queens и Air&Style.

Baltic Snowpark Agency — это подразделение компании WBP, которое занимается проектированием и строительством трасс для вейкбординга, BMX и других видов экстрима и активного отдыха.