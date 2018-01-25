Титул в Мельбурне разыграют лидеры мирового рейтинга — Халеп и Возняцки

Экс-первая ракетка мира Возняцки в полуфинале в двух сетах победила бельгийку Элизе Мертенс (WTA 37) и вышла в свой третий финал "Большого шлема" (и первый — в Мельбурне). Ранее 27-летняя датчанка, осенью прошлого года впервые в карьере выигравшая итоговый турнир WTA, играла в финалах US Open-2009 (проиграла бельгийке Ким Клийстер) и 2014 (проиграла американке Серене Уильямс).

Если матч Возняцки — Мертенс продолжался один час и 37 минут, то поединок Халеп — Кербер — два часа и 20 минут. В дебюте румынке хватило 15 минут, чтобы повести 5:0. Немка быстро отыграла три гейма, но затем не удержала свою подачу — 3:6. Вторая партия осталась за чемпионкой AusOpen-2016 Ангелик Кербер (6:4), а третий сет был очень упорным и завершился со счетом 9:7 в пользу Халеп. Для Кербер это поражение стало первым в сезоне.

Первая ракетка мира Халеп вышла в свой третий финал "Большого шлема" и первый — в Австралии. Ранее 26-летняя румынка сыграла в финалах "Ролан Гаррос"-2014 (проиграла россиянке Марии Шараповой) и 2017 (проиграла латвийке Алене Остапенко).

Финал Халеп — Возняцки пройдет 27 января. Будущая чемпионка турнира также возглавит мировой рейтинг.

AusOpen. 1/2 финала. Женщины

Каролин Возняцки (Дания, 2) — Элиза Мертенс (Бельгия, 37) — 6:3 7:6 (7:2)

Симона Халеп (Румыния, 1) — Ангелик Кербер (Германия, 21) — 6:3 4:6 9:7