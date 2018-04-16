По данным источника, Роналду признался друзьям, что до сих пор любит 32-летнюю российскую модель и интересуется ее жизнью, ревнуя к новому возлюбленному.
Звездная пара распалась в 2015 году после пяти лет отношений. Роналду признался, что именно Шейк стала инициатором разрыва, так как хотела ребенка, а он был полностью сосредоточен на футболе.
31-летняя Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, — уроженка города Еманжелинск Челябинской области. С 2007-го она ежегодно снимается для американского журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue, была лицом брендов Armani Exchange, Guess, Intimissimi, Lacoste, La Perla. В настоящее время Шейк представляет косметическую марку Avon и является одним из "ангелов" Victoria's Secret.
Шейк после расставания с Роналду познакомилась с 43-летним голливудском актером Брэдли Купером, которому уже успела родить дочь. Роналду после разрыва начал встречаться с 23-летней испанской моделью Джорджиной Родригес. В ноябре прошлого года у пары родилась дочка Алана Мартина.
Помимо дочки, у Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей — семилетний Криштиану-младший, а также близнецы Ева и Матеу, которые появились на свет прошлым летом.
Осенью прошлого года британские СМИ сообщили, что Криштиану изменил беременной Джорджине с моделью Наташей Родригес.
The Sun: Роналду признался, что до сих пор любит Ирину Шейк
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