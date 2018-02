На сайте таблоида вышел материал под названием "Брызгалова украла Олимпиаду", в котором констатируется, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде-2018 только ради россиянки.

"Twitter сошел с ума от привлекательной спортсменки на зимних Олимпийских играх. Россиянка Анастасия Брызгалова пленила сердца людей во всем мире благодаря своей внешности. Именно ее лицо, а не достижения, видимо, привлекают наибольший интерес в Сети. И многие бросились искать ее фотографии в бикини в социальных сетях", - пишет издание.

