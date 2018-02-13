Британское издание The Sun отметило эффектную внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой.
Анастасия Брызгалова
© Sputnik / Scanpix

На сайте таблоида вышел материал под названием "Брызгалова украла Олимпиаду", в котором констатируется, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде-2018 только ради россиянки.

"Twitter сошел с ума от привлекательной спортсменки на зимних Олимпийских играх. Россиянка Анастасия Брызгалова пленила сердца людей во всем мире благодаря своей внешности. Именно ее лицо, а не достижения, видимо, привлекают наибольший интерес в Сети. И многие бросились искать ее фотографии в бикини в социальных сетях", - пишет издание.

"Я ничего не понимаю в керлинге, но Анастасия Брызгалова сделала меня фанатом этого вида спорта", - пишет пользователь Twitter под ником @arewhyinoh.

"Российскую команду в дабл-миксте возглавляет Анастасия Брызгалова, которая выглядит как Анджелина Джоли в 21 год, если та когда-либо брала в руки швабру", - отмечает @jamespstewart.

Напомним, что Брызгалова в тандеме со своим супругом Александром Крушельницким 13 февраля завоевала бронзу в дисциплине дабл-микст на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

NEWSru.com
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