Теннисистки отвоевали для себя право раздеваться на корте наравне с мужчинами

В центре скандала оказалась француженка Ализе Корне, которая прямо вовремя матча переодела свежую футболку, надетую задом наперед.

В Нью-Йорке столбик термометра днем не опускается ниже 30 градусов, что вкупе высокой влажностью доставляет теннисистам большие проблемы. В связи с этим организаторы ввели специальный десятиминутный перерыв, дабы спортсмены могли сменить экипировку.

Корне воспользовалась этим перерывом, но одела футболку неправильно. Француженка решила исправить ошибку прямо во время игровой паузы, однако получила предупреждение от судьи за неспортивное поведение. Хотя под футболкой у нее был спортивный лиф.

Наказание вызвало возмущение у многих болельщиков, игроков и специалистов, которые принялись обсуждать двойные стандарты в социальных сетях.

Согласно регламенту WTA, теннисистки могут переодеваться только в раздевалке. Тогда как у мужчинам позволено заголяться прямо на корте.

Ализе Корне в итоге проиграла матч 6:4, 3:6, 2:6 и назвала условия на корте и отношение к ней кошмаром.

В среду организаторы US Open пошли на попятную и признали свою неправоту.

"Все игроки имеют право переодеться, сидя на своих стульях во время паузы в матче. Это не является нарушением регламента. Мы сожалеем о том, что мадемуазель Корне вчера была наказана. К счастью, с нее не были сняты очки. Теннисистки, если захотят, также могут переодеваться в более укромном месте недалеко от корта, если есть такая возможность", - говорится в заявлении.

Подробнее: https://www.newsru.com/sport/30aug2018/strip.html