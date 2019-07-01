Пятикратная победительница турниров "Большого шлема" опубликовала в Instagram фотографию в белой футболке, на которой радужными буквами написан слоган "Каждый заслуживает любви".
32-летняя спортсменка сфотографировалась в футболке с радужными буквами на мероприятии, посвященном старту продаж ее конфет Sugarpova в лондонском сетевом магазине Kingdom Of Sweets.
Ранее Шарапова не была замечена в активной поддержке гомосексуального сообщества. Лишь однажды Мария заявила New York Times, что среди ее друзей есть геи и лесбиянки, а сама она верит, что у людей должна быть возможность делить свою жизнь с теми, с кем они посчитают нужным.
View this post on Instagram
Thank you to everyone who came out to celebrate our new #povapopup 🍭 home. You can now find @sugarpova in all of @kingdomofsweetsofficial shops in the 🇬🇧 and also on their website for a last minute elf delivery 🚚. ( so sorry to have to cut the line today 😔, I don’t think we anticipated that many of you but I hope you all got the autographs cards I left behind)
Как выяснили СМИ, эта футболка - подарок жены бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и экс-участницы Spice Girls Виктории Бекхэм. Деньги от каждой проданной футболки (90 фунтов) идут в правозащитную организацию Albert Kennedy Trust.
"Я хотела воспеть ЛГБТ-сообщество и его посыл о положительных изменениях и инклюзивности. Я всегда чувствовала глубокую связь с этим сообществом и с гордостью поддерживаю его борьбу за равенство", - цитирует Бекхэм телеканал Eurosport.
Первой соперницей Шараповой в женском одиночном разряде Уимблдона станет с француженка Полин Пармантье. В настоящее время Мария, недавно восстановившаяся от травмы плеча, является 80-й ракеткой мира.
Теннисистка Мария Шарапова поддержала ЛГБТ-сообщество
Известная российская теннисистка Мария Шарапова в...
WADA готово возбудить более 100 дел против российских спортсменов (5)
Всемирное антидопинговое агентство ( WADA ) готово...
Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии (1)
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских...
В деле о гибели футболиста Эмилиано Сала появился подозреваемый
Полиция графства Дорсет на юго-западе Англии,...
Бывшего президента УЕФА отпустили после допроса по делу о коррупции (1)
Бывший президент Союза европейских футбольных...
TOP новостей
Литовец вернулся в Литву из Швеции: уже на третий день получил несколько предложений (138)
По данным Департамента статистики Литвы , в 2018 году из...
Перед открытием Островецкой АЭС Вильнюс готовится к потенциальным угрозам (29)
С приближением открытия в Беларуси Островецкой АЭС,...
Сквернялис по программе ЕС оборудует на крыше своего дома солнечную батарею
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис воспользовался...
Смена курса или двойная игра: почему депутат от ИАПЛ-СХС выступила против России в ПАСЕ (65)
Возвращение российской делегации в Парламентскую...