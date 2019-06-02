Sunday Times: легкоатлетов из России могут не пустить на Игры-2020 в Токио

Британская газета делает такой вывод, утверждая, что в отношении легкоатлета ведется расследование. Сама Международная ассоциация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) никаких заявлений по поводу возможного расследования пока не делала.

"Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики", - прокомментировал статью глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийский чиновник еще раз повторил официальную позицию: "Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам. Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета - российская команда примет участие в Играх в Токио".

Глава МОК Томас Бах 1 января 2019 года заявил, что Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание по обвинениям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Индивидуальная ответственность

"Если же в случае с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной".

По данным Sunday Times, российский прыгун в высоту Данил Лысенко предоставил специалистам из ВАДА поддельные справки, удостоверяющие, что во время сдачи недавних допинг-проб он болел.

Таким образом, считает Sunday Times, Лысенко пытался избежать обнаружения у него в крови запрещенных препаратов, а руководство ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) не только знало об этом, но и якобы покрывало махинации спортсмена.

Данил Лысенко - прошлогодний чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях и серебряный призер чемпионата мира 2017 года. Британская газета напоминает, что Россия делает большую ставку на его победу на Играх в Токио.

Путин зря старается?

По словам источников Sunday Times, российские спортивные чиновники помогли прыгуну избежать дисквалифиации за то, что в прошлом году он не мог толком объяснить, где находился в некоторые периоды времени.

Согласно международным правилам, все спортсмены, входящие в национальный или международный пул тестирования, должны ежедневно заполнять специальную форму в базе данных АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System).

В этой форме они дают информацию о своем местонахождении для того, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

Несоответствие этой информации может повлечь за собой серьезные последствия для спортсмена. Бывали случаи, когда при задержке рейса спортсмены не прилетали вовремя в пункт назначения и должны были доказывать ВАДА, почему их не было в конкретном месте в конкретный час.

Если же у спортсмена нет объяснений, связанных с логистикой, то избежать разбирательств с ВАДА почти невозможно.

Непонятная ситуация вокруг Лысенко привела к новому расследованию в отношении российского сопрта, и это может подорвать все усилия Владимира Путина уговорить мировое спортивное сообщество вернуть легкоатлетов из России на международные соревнования, пишет Sunday Times.

Официального подтверждения этой информации нет.

Россия уповает на МОК

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил в воскресенье, что проблемы со статусом ВФЛА не отразятся на участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020.

Ранее МОК принял решение допустить сборную России к Играм, и "мы здесь опираемся на официальную позицию Международного олимпийского комитета и других международных спортивных организаций", цитирует Позднякова агентство ТАСС.

В ноябре 2015 года Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) принял решение о временном отстранении России от соревнований под своей эгидой на неопределенный период, однако некоторым российским легкоатлетам было разрешено выступать под нейтральным флагом при условии, что они докажут свою непричастность к допингу.

За отстранение России проголосовали 22 члена комитета из 24. Один проголосовал против. Россия, входящая в совет, не имела права голоса.

Такое решение было принято по рекомендации специальной комиссии ВАДА, проведшей независимое расследование и выявившей систематические нарушения, связанные с применением допинга спортсменами с ведома тренерского штаба.

Результаты расследования изложены в так называемом "докладе Макларена", в котором, в частности, говорится, что власти России поощряли применение допинга на государственном уровне.

В результате допинг-скандала российские легкоатлеты (кроме одной спортсменки) и вся паралимпийская сборная не смогли принять участие в Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016.

Также сборная России в полном составе была отстранена от Зимних игр-2018, прошедших в в южнокорейском Пхенчхане.

Исполком Международного олимпийского комитета счел возможным пригласить лишь отдельных российских спортсменов на весьма строгих условиях.