Суд согласился освободить футболистов Кокорина и Мамаева условно-досрочно

Также суд удовлетворил ходатайство Кирилла Кокорина, брата футболиста.

Заседание проходило в закрытом режиме в колонии №4, где Мамаев и Кокорин отбывают наказание. Они участвовали в процессе.

Прошение об УДО футболисты подали в начале августа.

Новость дополняется.