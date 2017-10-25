Стриптиз, но не совсем. Как танцы на шесте рвутся в программу Олимпийских игр

Пару недель назад танцу на пилоне был присвоен статус наблюдателя при Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF). Фактически это признание. Танцы на шесте признаны спортом, и это во многом заслуга 41-летней англичанки Кейти Коутс, которая основала Международную федерацию пилонного спорта (IPSF). Но добиться признания — одно дело, а попасть в программу Олимпиады — совсем другое.

1 4 Как новый вид спорта может стать олимпийским?