Стриптиз, но не совсем. Как танцы на шесте рвутся в программу Олимпийских игр

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Как новый вид спорта может стать олимпийским?
Танцы на шесте могут стать олимпийским видом спорта. Во всяком случае, Международная федерация пилонного спорта (IPSF) подала заявку в Международный олимпийский комитет (МОК). Но нужен ли МОК такой вид спорта? И что должно произойти, чтобы танцы на шесте попали в программу Олимпийских игр? Портал Delfi разбирается в перипетиях.
© AFP / Scanpix

Пару недель назад танцу на пилоне был присвоен статус наблюдателя при Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF). Фактически это признание. Танцы на шесте признаны спортом, и это во многом заслуга 41-летней англичанки Кейти Коутс, которая основала Международную федерацию пилонного спорта (IPSF). Но добиться признания — одно дело, а попасть в программу Олимпиады — совсем другое.

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Как новый вид спорта может стать олимпийским?
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