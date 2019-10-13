Стадион "Спортинга" хотят переименовать в честь Роналду

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" начал карьеру в академии "Спортинга", а затем, проведя один сезон в главной команде, перешел в "Манчестер Юнайтед".
"Это идея, которую мы не будем откладывать в долгий ящик. Мы будем горды ассоциироваться с его именем. Криштиану был и будет одним из величайших символов нашего клуба. На стенах нашей молодежной академии уже висят его слова о страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решительности. Криштиану - лучший футболист Португалии всех времен и один из лучших атлетов в истории спорта", - цитирует Варандаса Tuttosport.
Домашним стадионом "Спортинга" является "Жозе Алваладе", вмещающий 50 049 зрителей. Спортивная арена названа в честь основателя клуба.
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