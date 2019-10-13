Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандас рассказал, что клуб рассматривает возможность переименования домашнего стадиона в честь 34-летнего форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
© AFP/Scanpix

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" начал карьеру в академии "Спортинга", а затем, проведя один сезон в главной команде, перешел в "Манчестер Юнайтед".

"Это идея, которую мы не будем откладывать в долгий ящик. Мы будем горды ассоциироваться с его именем. Криштиану был и будет одним из величайших символов нашего клуба. На стенах нашей молодежной академии уже висят его слова о страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решительности. Криштиану - лучший футболист Португалии всех времен и один из лучших атлетов в истории спорта", - цитирует Варандаса Tuttosport.

Домашним стадионом "Спортинга" является "Жозе Алваладе", вмещающий 50 049 зрителей. Спортивная арена названа в честь основателя клуба.

NEWSru.com
Статьи по теме:

Погба хочет зарабатывать больше Роналду, почти 86 тысяч фунтов в день

Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул...

Криштиану Роналду: "Гол Буффону был прекрасен, но не лучше секса с Джорджиной"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил свой...

Подбежавший к Роналду во время футбольного матча зритель оштрафован на 30 евро (3)

Полиция оштрафовала на 30 евро мужчину, который во время...

Спорт в мире

Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по числу медалей на ЧМ (1)

Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по количеству...

Конькобежца Свена Крамера сбил автомобиль

Знаменитого конькобежца Свена Крамера из Нидерландов...

Стадион "Спортинга" хотят переименовать в честь Роналду

Президент лиссабонского "Спортинга" Фредерико Варандас...

Элиуд Кипчоге стал первым человеком, пробежавшим марафон меньше чем за 2 часа

12 октября в Вене легендарный кенийский бегун Элиуд...

Петр Чех стал хоккеистом

Легендарный футбольный голкипер лондонских «Арсенала»...

TOP новостей

Mindaugas Statulevičius Asociatyvi nuotr.

Эксперт видит хитрый ход правительства: число людей, платящих налог на недвижимость, в будущем обязательно увеличится (1)

Миндаугас Статулявичюс, директор Литовской ассоциации...

Martynas Butkevičius Pienas

Знаменитый молочник продал коров: надо признать, что мы проиграли полякам (22)

"В течение последних 10 лет я готовил молодежь себе на...

Шатили Внутренняя Хевсурети Аргунское ущелье Водохранилище Джинвали Шатили Крепость Муцо

Крепости Грузии: в горы за покоем и ... адреналином (34)

Высокогорные крепости Шатили и Муцо в Хевсурети –...

Придумано новое наказание для тех, кто мусорит: денежных штрафов недостаточно (19)

Член Сейма Миколас Маяускас предложил наказать...

Банк SEB ошибочно списал деньги нескольким сотням клиентов

В воскресенье банк SEB ошибочно списал деньги нескольким...