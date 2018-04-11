"Говорить о самоокупаемости стадиона в России неверно. Потому что если построенный за 500 миллионов долларов объект будет приносить даже один миллион каждый год, он будет окупаться 500 лет", — заявил Миннахметов в интервью "Реальному Времени".

По словам гендиректора, им удалось привлечь не менее 500 миллионов рублей небюджетных инвестиций. Где-то через год арена планирует ежегодно получать 50-60 млн рублей только с аренды, без учета футбольных матчей. Это покроет треть бюджета.

"Потом мы построим те самые офисные помещения, которые должны приносить доход примерно в таком же размере. В перспективе, если все это считать, у нас совершенно точно позитивный баланс. В итоге на сегодняшний день мы отрабатываем примерно половину бюджета", — констатировал Миннахметов.

Гендиректор "Казань-Арены" отметил, что большим подспорьем в вопросе окупаемости стала бы продажа названия стадиона титульному спонсору, однако сделать этого не позволили.

"Да, были желающие его купить. Рыночная оценка при самом минимуме — один миллион долларов в год. Нам были готовы дать два миллиона. Мы решили, что это хорошая идея с экономической точки зрения, поскольку стадион вышел бы на операционную прибыль. Но нам не разрешили", — сказал Миннахметов.

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Саранске, Сочи, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.