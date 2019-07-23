Кальюлайд преодолела 135 км меньше, чем за 9 часов. Ее итоговое время на финише — 8 часов, 54 минуты, 4 секунды. Средняя скорость прохождения трассы составила 15,18 км/ч.
Президент закончила гонку 6072-й среди 16 000 участников. Среди женщин Кальюлайд стала 281-й, а в своей возрастной группе — 38-й.
Победителем "народного заезда" стал француз Адриан Жулионет, который проехал дистанцию за 4 часа, 44 минуты, 11 секунд.
В рамках "народного заезда" любители велоспорта штурмовали горный этап "Тур де Франс", который 27 июля проедут профессиональные велогонщики.
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