Кальюлайд преодолела 135 км меньше, чем за 9 часов. Ее итоговое время на финише — 8 часов, 54 минуты, 4 секунды. Средняя скорость прохождения трассы составила 15,18 км/ч.

Президент закончила гонку 6072-й среди 16 000 участников. Среди женщин Кальюлайд стала 281-й, а в своей возрастной группе — 38-й.

Победителем "народного заезда" стал француз Адриан Жулионет, который проехал дистанцию за 4 часа, 44 минуты, 11 секунд.

В рамках "народного заезда" любители велоспорта штурмовали горный этап "Тур де Франс", который 27 июля проедут профессиональные велогонщики.