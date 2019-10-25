Во время матча в рамках Чемпионата WAFF по футболу среди женщин между командами «Арабский православный клуб» и иорданской «Шабаб аль-Ордон» футболистка из Иордании случайно сбила рукой хиджаб с головы у мусульманской спортсменки.

Соперницы из иорданской команды окружили девушку плотным кольцом, чтобы та могла поправить головной убор и никто из зрителей не мог увидеть ее волосы. Ролик стал вирусным и собрал миллионы просмотров в твиттере.

Телеканал "Дождь"
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Спорт в мире

Соперницы окружили мусульманскую футболистку, чтобы та смогла поправить слетевший хиджаб

Во время матча в рамках Чемпионата WAFF по футболу среди...

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