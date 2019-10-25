Соперницы из иорданской команды окружили девушку плотным кольцом, чтобы та могла поправить головной убор и никто из зрителей не мог увидеть ее волосы. Ролик стал вирусным и собрал миллионы просмотров в твиттере.
Соперницы окружили мусульманскую футболистку, чтобы та смогла поправить слетевший хиджаб
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