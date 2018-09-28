Со следующего сезона в Лиге чемпионов начнут использовать систему видеопомощи арбитрам

Правда, на групповом этапе судьям в следующем сезоне еще придется обходиться своими силами. Систему VAR начнут использовать в плей-офф – со стадии 1/8 финала.

В Лиге Европы VAR планируют ввести с группового этапа розыгрыша сезона 2020/21, а также на финальной стадии Лиги наций – в 2021 году.

Напомним, система видеопомощи арбитрам использовалась на чемпионате мира в России в этом году.