Со следующего сезона в Лиге чемпионов начнут использовать систему видеопомощи арбитрам

Правда, на групповом этапе судьям в следующем сезоне еще придется обходиться своими силами. Систему VAR начнут использовать в плей-офф – со стадии 1/8 финала.
В Лиге Европы VAR планируют ввести с группового этапа розыгрыша сезона 2020/21, а также на финальной стадии Лиги наций – в 2021 году.
Напомним, система видеопомощи арбитрам использовалась на чемпионате мира в России в этом году.
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