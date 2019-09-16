СМИ узнали о выписке Шумахера из клиники в Париже

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер покинул парижскую клинику имени Жоржа Помпиду. Об этом заявил журналист издания Le Parisien Жан-Мишель Декюжи в эфире телеканала BFMTV.
© Reuters / Scanpix

По информации Декюжи, Шумахера доставили в клинику в понедельник, 9 сентября. Во вторник бывший спортсмен прошел лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг покинул пределы Франции, пишет rbc.ru.

Декюжи заявил, что методика, по которой лечили Шумахера, не разглашается, но ему удалось выяснить, что бывшему гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток. Он также отметил, что подобное лечение должно благоприятно воздействовать на организм Шумахера, в том числе на его мозг. Лечением Шумахера занимался профессор Филипп Менаше, который специализируется на терапии стволовыми клетками.

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В понедельник Le Parisien сообщил о тайной госпитализации Шумахера в клинику в Париже. Отмечалось, что спортсмена перевезли из Швейцарии на автомобиле скорой помощи, а каталка, на которой спортсмена перемещали из машины в здание больницы, была полностью закрыта чехлом.

Шумахер получил тяжелую травму головы в декабре 2013 года, упав во время катания на горных лыжах. Гонщик перенес операцию, после чего долгое время находился в коме. Летом 2013 года он пришел в сознание, после чего его перевезли из больницы домой в Лозанну. Последние годы Шумахер проходит процесс реабилитации от травмы, но его семья не разглашает информацию о состоянии его здоровья.

РБК

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