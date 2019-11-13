СМИ узнали о системе штрафов Лэмпарда в "Челси"

Самый большой штраф установлен за опоздание на тренировку — 20 тысяч фунтов. Опаздывать нельзя и на командные встречи: за каждую минуту задержки придется выложить 500 фунтов. Те, кто не успевает на лечение, медицинские процедуры или на посадку в автобус для вылета в день матча, будут оштрафованы на 2500 фунтов стерлингов.
Телефоны, звонящие во время встречи команды или обеда, будут стоить игрокам одну тысячу фунтов, как и неправильная одежда в дни матчей.
Игроки, вовремя не сообщившие о травме или болезни, лишатся 10 тысяч.
Штрафы контролируются и собираются тренерским штабом Лэмпарда и удваиваются, если не выплачиваются в течение 14 дней. Все средства идут на благотворительность и нужды команды.
Штрафной лист «Челси» также показывает, что Лэмпард запретил агентам посещать тренировочную площадку, за исключением официальных причин. А также игроки должны сообщить клубу, если они намерены выехать за границу, даже в запланированные выходные дни.
— £20,000 if you're late for training
— £500 for ever minute you're late for a team meeting
A list of fines Frank Lampard has implemented at Chelsea. pic.twitter.com/EyNTrGtdxW— FourFourTweet (@FourFourTweet) November 12, 2019
Лэмпард был признан лучшим тренером октября в АПЛ. «Челси» идет на третьем месте в таблице.
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