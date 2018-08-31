СМИ: Марадона может уйти из брестского "Динамо"

Председатель правления "Динамо-Брест" Диего Марадона может уйти со своего поста в клубе, сообщает gazeta.ru со ссылкой на pablolayus.

По информации источника, легендарный аргентинский футболист может перебраться в Венесуэлу и получить там работу, которая связана с селекцией игроков.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Марадона в ближайшее время должен вернуться в Беларусь. Однако сроки, о которых шла речь, уже истекли.

Диего Армандо Марадона стал председателем правления "Динамо-Брест" в мае этого года. Контракт с ним рассчитан на 3 года.

Город над Бугом аргентинец впервые посетил 16 июля. Его встречали в местном аэропорту хлебом-солью. В тот же день Марадона на пресс-конференции заявил, что не против завершить карьеру в Бресте и даже остаться здесь жить. Улетел аргентинец на следующий день, но обещал вернуться.

В отсутствие Марадоны брестские динамовцы успели вылететь из Лиги Европы и сменить главного тренера. В субботу 1 сентября "Динамо-Брест" дома встречается с “Минском”. Вход на матч свободный.