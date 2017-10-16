Британским болельщикам, которые поедут в Россию на ЧМ-2018 по футболу, лучше не нарушать правила: вытрезвитель — далеко не самое приятное место для досуга.

"Раздетые догола, закованные в наручники и привязанные лицом вниз к железной кровати" — именно такая "отрезвляющая судьба" ждет британских болельщиков, которых задержат на предстоящем чемпионате мира по футболу в России в нетрезвом состоянии, сообщает Daily Mirror. По данным газеты, организаторы турнира не только запретили употребление алкогольных напитков на стадионах, но и решили вернуть "вытрезвители советской эпохи".

Как подчеркивается в статье, подобные шаги продиктованы желанием избежать беспорядков наподобие тех, что прошли в прошлом году в Марселе во время чемпионата Европы. Тогда в результате многочисленных нападений "российских отморозков" десятки болельщиков сборной Англии получили ранения, а двое из них оказались в коме, напоминает Daily Mirror.

Фанатов, которые будут отправлены в вытрезвитель, ждет незавидная судьба: у них отнимут все вещи, заставят надеть "подгузники для взрослых", а руки свяжут за спиной, повествует газета. Заведения такого рода существовали в России с 1904 года, но в 2011-м были запрещены. Тем не менее, недавний опрос общественного мнения показал, что 80% россиян поддерживают идею о появлении вытрезвителей в 11 городах, которые следующим летом будут принимать матчи чемпионата, говорится в заметке.

По данным Daily Mirror, болельщики из многих стран мира уже объявили о своем намерении "держаться подальше" от ЧМ-2018 — они боятся агрессии со стороны российских хулиганов. Хотя сборная Англии уже попала на чемпионат, Великобритания на прошлой неделе не попала в топ-10 стран по количеству запросов на билеты при том, что четыре года назад, перед чемпионатом мира в Бразилии, она занимала шестое место по этому показателю.