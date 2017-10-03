Слуцкий признан тренером недели в Английской футбольной лиге

В субботу "Халл" Слуцкого разгромил "Бирмингем" (6:1) в очередном матче второго по рангу английского дивизиона Championship. В символическую сборную попал и польский полузащитник "Халл Сити" Камил Гросицки, который во встрече с "Бирмингемом" забил мяч и отдал результативную передачу.
TEAM OF THE WEEK! 🌟
Not easy to narrow this one down! Here's our selection of stand-out performers >> https://t.co/EBBL8HljMo pic.twitter.com/So6BFa9HUZ— EFL (@EFL) October 2, 2017
Слуцкий возглавил "Халл" нынешним летом. До этого он тренировал московский ЦСКА и сборную России. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в премьер-лигу, которую он покинул по итогам прошлого сезона, но пока "Халл" далек от своей цели.
После 11 туров "Халл" с 12 очками занимает 17-е место среди 24 команд в таблице. Лидирует "Кардифф Сити", у которого 24 очка.
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