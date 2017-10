Слуцкий признан тренером недели в Английской футбольной лиге

В субботу "Халл" Слуцкого разгромил "Бирмингем" (6:1) в очередном матче второго по рангу английского дивизиона Championship. В символическую сборную попал и польский полузащитник "Халл Сити" Камил Гросицки, который во встрече с "Бирмингемом" забил мяч и отдал результативную передачу.

TEAM OF THE WEEK! 🌟

Not easy to narrow this one down! Here's our selection of stand-out performers >> https://t.co/EBBL8HljMo pic.twitter.com/So6BFa9HUZ— EFL (@EFL) October 2, 2017