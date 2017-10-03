Слуцкий признан тренером недели в Английской футбольной лиге

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, возглавлявший московский ЦСКА и сборную России, впервые признан тренером недели в Английской футбольной лиге, куда входят сразу три дивизиона страны — второй, третий и четвертый по значению после премьер-лиги.
Leonidas Sluckis
© Reuters / Scanpix

В субботу "Халл" Слуцкого разгромил "Бирмингем" (6:1) в очередном матче второго по рангу английского дивизиона Championship. В символическую сборную попал и польский полузащитник "Халл Сити" Камил Гросицки, который во встрече с "Бирмингемом" забил мяч и отдал результативную передачу.

Слуцкий возглавил "Халл" нынешним летом. До этого он тренировал московский ЦСКА и сборную России. Перед 46-летним тренером поставлена задача вернуть клуб в премьер-лигу, которую он покинул по итогам прошлого сезона, но пока "Халл" далек от своей цели.

После 11 туров "Халл" с 12 очками занимает 17-е место среди 24 команд в таблице. Лидирует "Кардифф Сити", у которого 24 очка.

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