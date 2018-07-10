Когда был снят ролик, неизвестно, однако наблюдатели предполагают, что видео сделано во время Чемпионата мира. Напомним, — 8 июля Домагой Вида получил официальное предупреждение от Дисциплинарного комитета FIFA за публикацию видеозаписи, на которой он кричит «Слава Украине».
Оно появилось в интернете сразу после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу. Помощник тренерского штаба сборной Огнен Вукоевич, который также снимался в ролике, был исключен из хорватской делегации на Чемпионате и оштрафован на 15 тысяч швейцарских франков
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