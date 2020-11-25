Скончался легендарный футболист Диего Марадона

Сообщается, что Диего Марадона скончался в своем доме в городе Тигре в провинции Буэнос-Айрес. Ранее в тот же день в аргентинских СМИ появились известия о том, что Марадона находится в критическом состоянии.
За свою спортивную карьеру Диего Марадона провел 91 матч в составе сборной Аргентины, забив 34 гола. В 1986 году он стал чемпионом мира по футболу, в 1990-м - вице-чемпионом. Марадона являлся почетным гражданином Буэнос-Айреса.
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