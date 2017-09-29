Бывшей главе Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой грозит шесть лет колонии общего режима за хищение 42,8 млн рублей (более 600 000 евро) из средств организации под видом организации фиктивных банкетов и других мероприятий.
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Как сообщает газета "Коммерсант", такое требование в ходе прений по данному делу выдвинул гособвинитель. Прокурор заявляет, что следствие доказало вину 48-летней Аникеевой в мошенничестве в особом крупном размере по двум эпизодам, когда из бюджета РФБ было похищено свыше 42 млн рублей. Аникеевой грозит четыре года лишения свободы по каждому эпизоду, а по частичному сложению наказаний — шесть лет колонии общего режима.

В то же время прокурор просит прекратить уголовное преследование бывшего бухгалтера РФБ Михаила Кочарянав в связи со смертью обвиняемого. Кочаркин скончавшегося во время следствия в октябре прошлого года.

Защита Аникеевой и Кочаряна настаивает на невиновности своих клиентов и требует полностью оправдать обвиняемых.

Ранее индивидуальный предприниматель Елена Силина, оказывавшая Аникеевой бухгалтерские услуги, заключила досудебное соглашение и в особом порядке была приговорена к 3,5 годам заключения.

По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015-го Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а затем — Кочаряну.

NEWSru.com
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