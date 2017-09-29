Как сообщает газета "Коммерсант", такое требование в ходе прений по данному делу выдвинул гособвинитель. Прокурор заявляет, что следствие доказало вину 48-летней Аникеевой в мошенничестве в особом крупном размере по двум эпизодам, когда из бюджета РФБ было похищено свыше 42 млн рублей. Аникеевой грозит четыре года лишения свободы по каждому эпизоду, а по частичному сложению наказаний — шесть лет колонии общего режима.

В то же время прокурор просит прекратить уголовное преследование бывшего бухгалтера РФБ Михаила Кочарянав в связи со смертью обвиняемого. Кочаркин скончавшегося во время следствия в октябре прошлого года.

Защита Аникеевой и Кочаряна настаивает на невиновности своих клиентов и требует полностью оправдать обвиняемых.

Ранее индивидуальный предприниматель Елена Силина, оказывавшая Аникеевой бухгалтерские услуги, заключила досудебное соглашение и в особом порядке была приговорена к 3,5 годам заключения.

По данным прокуратуры, с февраля 2014 года по август 2015-го Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а затем — Кочаряну.