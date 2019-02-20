Систему видеопомощи арбитрам в Премьер-лиге не успеют внедрить к началу сезона

Благодаря VAR арбитр в ходе матча может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод. Также главный арбитр может сам посмотреть повтор.
"Возможно, мы сможем внедрить VAR со второй части следующего сезона, - цитирует Прядкина ТАСС. - Это связано с подготовкой персонала, необходимо определиться с оборудованием, так как мы физически не успеем подготовить кадры для использования системы на всех стадионах. Кажется, что к маю мы не успеем, также для этого должны быть задействованы Российский футбольный союз, РПЛ и основной вещатель, что тоже вопрос".
Прядкин отметил, что система видеопомощи должна быть подключена одновременно на всех стадионах, дабы участники турнира были в равных условиях.
В начале декабря клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. В текущем сезоне система будет опробована в полуфиналах и в финале Кубка России, а также в стыковых матчах за место в РПЛ.
На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании.
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