Систему видеопомощи арбитрам в Премьер-лиге не успеют внедрить к началу сезона

Систему видеопомощи арбитрам (VAR) могут внедрить в чемпионате России по футболу во второй половине следующего сезона. К началу сезона подготовить ее не успеют, заявил президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
Nestoras Pitana panaudojo VAR peržiūrą ir pasaulio čempionato finale
© Getty images

Благодаря VAR арбитр в ходе матча может остановить игру и связаться с ассистентами, чтобы они просмотрели спорный эпизод. Также главный арбитр может сам посмотреть повтор.

"Возможно, мы сможем внедрить VAR со второй части следующего сезона, - цитирует Прядкина ТАСС. - Это связано с подготовкой персонала, необходимо определиться с оборудованием, так как мы физически не успеем подготовить кадры для использования системы на всех стадионах. Кажется, что к маю мы не успеем, также для этого должны быть задействованы Российский футбольный союз, РПЛ и основной вещатель, что тоже вопрос".

Прядкин отметил, что система видеопомощи должна быть подключена одновременно на всех стадионах, дабы участники турнира были в равных условиях.

В начале декабря клубы РПЛ единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона. В текущем сезоне система будет опробована в полуфиналах и в финале Кубка России, а также в стыковых матчах за место в РПЛ.

На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии и Испании.

NEWSru.com
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