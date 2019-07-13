Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира Уимблдон, одолев в финале американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 56 минут.
Simona Halep
© AFP / Scanpix

Халеп выиграла Уимблдон впервые в своей карьере. Для нее это вторая победа на турнире Большого шлема - первый титул она завоевала в прошлом году на "Роланд Гаррос".

Халеп после матча заявила, что это был "лучший матч", который она провела в жизни.

В интервью она также рассказала, что когда ей было десять лет, ее мать сказала ей: "Если ты хочешь добиться чего-то в теннисе, ты должна сыграть в финале Уимблдона".

Победа румынки стала сюрпризом для букмекеров, большинство из которых ставили на то, что титул возьмет Серена Уильямс.

В предыдущих десяти матчах с Уильямс Халеп удалось выиграть только один раз.

Серена Уильямс является семикратной победительницей Уимблдона и 23 раза выигрывала турниры Большого шлема.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Халеп занимает седьмое место, Уильямс - десятое.

В воскресенье станет известен победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде: в финале сыграют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.

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