Швейцарка Мартина Хингис — 25-кратная чемпионка турниров "Большого шлема"

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис стала чемпионкой Открытого чемпионата США сразу в двух разрядах — женском парном и смешанном.
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В финале микста Хингис и британец Джейми Маррей в упорной борьбе переиграли Хаоцзин Чжань и Майкла Венуса (Тайвань / Новая Зеландия) — 10:8 в третьем сете. Для них это второй совместный титул "Большого шлема".

А днем позже Мартина Хингис в паре с Юн-Жань Чжань из Тайваня в финале выиграли у чешских теннисисток Люции Градецка и Катерины Синяковой. Хингис взяла свой 25-й "Большой шлем" в карьере (в одиночном, парном и смешанном разряде), тогда как для Юн-Жань Чжань этот титул стал первым на "Шлеме". В прошлом сезоне Хингис выступал вместе с Саня Мирза из Индии.

Парный разряд. Женщины. Финал

Юн-Жань Чжань (Тайвань) / Мартина Хингис (Швейцария) — Люция Градецка (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) — 6:3 6:2

Смешанный разряд. Финал

Мартина Хингс /Джейми Маррей (Швейцария /Великобритания) — Хаоцзин Чжань /Майкл Венус (Тайвань /Новая Зеландия) — 6:1, 4:6, 10:8

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