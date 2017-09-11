В финале микста Хингис и британец Джейми Маррей в упорной борьбе переиграли Хаоцзин Чжань и Майкла Венуса (Тайвань / Новая Зеландия) — 10:8 в третьем сете. Для них это второй совместный титул "Большого шлема".
А днем позже Мартина Хингис в паре с Юн-Жань Чжань из Тайваня в финале выиграли у чешских теннисисток Люции Градецка и Катерины Синяковой. Хингис взяла свой 25-й "Большой шлем" в карьере (в одиночном, парном и смешанном разряде), тогда как для Юн-Жань Чжань этот титул стал первым на "Шлеме". В прошлом сезоне Хингис выступал вместе с Саня Мирза из Индии.
Парный разряд. Женщины. Финал
Юн-Жань Чжань (Тайвань) / Мартина Хингис (Швейцария) — Люция Градецка (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) — 6:3 6:2
Смешанный разряд. Финал
Мартина Хингс /Джейми Маррей (Швейцария /Великобритания) — Хаоцзин Чжань /Майкл Венус (Тайвань /Новая Зеландия) — 6:1, 4:6, 10:8
Рафаэль Надаль — трехкратный чемпион US Open, до Федерера — еще три "Шлема"
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале US Open в...
Сборная России стала последним четвертьфиналистом Евробаскета (3)
Сборная России стала последним четвертьфиналистом...
Швейцарка Мартина Хингис — 25-кратная чемпионка турниров "Большого шлема"
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис стала...
Чемпионкой US Open стала Слоан Стивенс, месяц назад не входившая в топ-900
Американская теннисистка Слоан Стивенс сенсационно...
Российская модель и экс-баскетболистка признана самой длинноногой в мире (3)
Российская баскетболистка Екатерина Лисина попала в...
TOP новостей
Когда минималка в Литве может достигнуть 450 евро (13)
Если минимальную зарплату с 2018 года поднимут до 400 евро,...
У России может появиться новое поле для энергетического шантажа Литвы (80)
Пока страны Балтии не могут договориться о наилучшем...
Как из кинофильма: на крышу вагона поезда с вертолета спустились бойцы "Араса"
11 сентября "Литовская железная дорога" проводит...
Рейтинги: лидирующие позиции у консерваторов и "крестьян" (19)
В августе рейтинг Союза отечества-Христианских...
Р.Богданас. Без унитаза в Европу XXI века мы никак не вписываемся (18)
Лето закончилось. Осенний дождь подмочил землю, и...