Швейцария вырвала победу у Сербии, а Бразилия в концовке одолела Коста-Рику

Бразилия и Коста-Рика не слишком удачно стартовали на турнире. Пятикратные чемпионы мира добились лишь ничьей против Швейцарии (1:1), а команда из зоны КОНКАКАФ уступила Сербии (0:1).

Поэтому в очной встречи побеждать требовалось обоим командам. Второе поражение лишало Коста-Рику шансов на плей-офф, а для бразильцев новая осечка усложняла задачу выхода из группы. Статистика была на стороне Бразилии — 9 побед в 10 матчах.

Перед игрой бразильцы понесли потери. Защитник "Манчестер Сити" Данило травмировал правое бедро и выбыл до начала плей-офф. Вместо Данило на ЧМ-2018 дебютировал Фагнер из "Коринтианса".

За первый тайм костариканцы провели пару вылазок к чужой штрафной, а все остальное время игра проходила на их половине поля. Минут 20 бразильцам потребовалось, чтобы поймать ритм атак и начать создавать моменты. В одном из эпизодов Жезус отправил мяч в сетку, но был зафиксирован офсайд. В другом случае Неймар влетел в штрафную с фланга — Навас резко выбежал навстречу и не дал пробить по воротам. Через минуту Марселу пробил слева из-за пределов штрафной — рядом с дальней штангой. А после навеса Неймара до мяча не дотянулся Жезус.

С начала второго тайма бразильцы усилили давление, около ворот костариканцев стало жарко и Навас теперь был постоянно в игре, раз за разом выручая партнеров.

На 47-й минуте Навас отбил мяч ногой из пределов штрафной. В продолжение атаки бразильцев Жезус отдал передачу на Паулиньо, мяч отлетел к Неймару — голкпер Коста-Рики быстро сориентировался и забрал мяч. При этом Навас едва не получил травму: Неймар жестко пошел на добивание.

В следующей атаке Жезус пробил головой из штрафной в крестовину! На подборе с центра штрафной удар наносил Коутинью — его блокировал Гамбоа. Через 10 минут после прострела справа Неймар в касание пробил под перекладину — Навас перевел мяч на угловой. А потом Паулиньо из пределов штрафной откатил под удар в касание Коутинью — Навас забрал мяч.

На 72-й минуте защитники Коста-Рики дали свободу Неймару. Нападающий ПСЖ без сопротивления закручивал в "девятку", но немного непопал в створ. А через 5 минут Неймар все таки добился своего. После очередного заброса в штрафную Неймар принял мяч слева, попытался обыграть Гонсалеса, который дернул его за майку, и упал. Голландский рефери Куйперс сначала показал на 11-метровую отметку, но после просмотра видеоповтора VAR отменил свое решение и не стал назначать пенальти! Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда пенальти был отменен после использования системы VAR.

После того, как Марселу при попытке подать в штрафную попал в Борхеса и сбил тому дыхание, Неймар психанул и ударил по мячу рукой — желтая карточка.

Последние десять минут матча бразильцы "висели" около штрафной соперника, комбинировали и все пытались "пробить" Наваса. Уставшие костариканцы только отбивались, уповая на мастерство вратаря "Реала". И тот не подводил.

Бразилия добилась своего на 90-й минуте. После навеса Неймар скинул мяч в центр штрафной, а набегавший Коутиньо пробил низом почти по центру — 1:0. А на 7-й минуте компенсированного времени после фланговой атаки Коста выкатил мяч Неймару и тот с пяти метров пробил уже в пустые ворота — 2:0. Для Неймара это первый гол на ЧМ-2018.

Бразилия одержала первую победу на турнире и имеет 4 очка. Коста-Рика после второго поражения досрочно утратила шансы на плей-офф.

А в Канининграде был обоюдоострый футбол. В первом тайме опаснее все же атаковали сербские футболисты. Им удалось забить и быстрый гол — на 5-й минуте. Дважды подряд они провели одинаковые комбинации: навес с фланга и удар головой. Если в первом случае Зоммер потащил сложный мяч, то во втором Митрович пробил под перекладину без шансов для вратаря — 1:0.

Через 10 минут Иванович навесом с фланга опять нашел голову Митровича, но в этот раз его сильный удар с линии штрафной получился неточным. В следующем моменте Митрович, развернувшись, успел приняль на грудь летевший за спину мяч и пробил через себя — выше.

Обе команды старались атаковать максимально быстро, причем не боялись обострять. Швейцарцы, умело варируя темп, резкими комбинациями попытались перехватить инициативу и запутать соперника. И это им удавалось. На исходе получаса игры автор гола в ворота бразильце Цубер принял мяч у штрафной и подсек его на Джемаили, тот проткнул мяч в левый угол, но Стойкович успев дотянуться и отвел угрозу.

Концовка тайма осталась за Сербией. Защитник Тошич при угловом сделал рывок на дальнюю штангу и он почти с линии вратарской должен был забивать головой: мяч отлетел в ногу другого игрока сербов и перелетел ворота. А потом Милинкович-Савич головой скинул мяч на Тадича, тот мастерски положил корпус и пробил в правую "девятку" — чуть неточно.

Во втором тайме интересный футбол продолжился. А швейцарцы отыгрались на 52-й минуте. В ходе быстрой атаки Шачири заблокировали, мяч отскочил к Джаке, который закрутил мяч от вратаря в дальний угол — 1:1!

На 58-й минуте сборная Швейцарии едва не вышла вперед. Шачири при обводке потерял мяч, затем отобрал и пробил с угла штрафной в дальнюю "девятку" — мяч скользнул по крестовине. Сербы ответили своим убойным моментом минут через десять. Ляйич сделал пас налево свободному Коларову, тот прострелил вдоль вратарской — Митрович не стал делать рывок. На 84-й минуте Гавранович должен был забивать после скидки Эмболо, но Стойкович сократил угол осбстрела и успел среагировать на удар в угол.

Развязка наступила на 90-й минуте. В контратаке Шакири убежал от Тошича с центра поля и пробил мимо Стойковича — 2:1 в пользу Швейцарии.

Швейцарцы обыграли лидера группы, одержали первую победу и имеют 4 очка, как и бразильцы. Сербы с первой строки съехали на третью, и теперь для выхода из группы им требуется обыгрывать Бразилию.

27 июня сыграют: Сербия — Бразилия и Швейцария — Коста-Рика.

Группа Е

СЕРБИЯ — ШВЕЙЦАРИЯ — 1:2 (1:0)

Голы: Митрович 5 — Джака 52, Шакири 90.

Сербия: Стойкович, Миленкович, Коларов, Иванович, Тошич, Миливоевич (Радонич, 71), Матич, Милинкович-Савич, Тадич, Костич (Ляйич, 65), Митрович.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Эмболо, 73), Шакири, Цубер (Дрмич, 90+4), Сеферович (Гавранович, 46).

Предупреждения: Милинкович-Савич 33. Миливоевич 39. Матич 45. Митрович 88. Шакири 90+2.

Судьи: БРИХ, Борш, Лупп (все — Германия).

22 июня. Калининград. Стадион "Калининград". 33 167 зрителей.

Владение мячом: 38% — 62%

Удары (в створ): 13 (3) — 20 (5)

Угловые: 3 — 7

Фолы: 17 — 13

Передачи (точные): 291 (224) — 511 (439)

ВИДЕО матча — здесь.

Бразилия — Коста-Рика — 2:0 (0:0)

Гол: Коутиньо 90+1. Неймар 90+7.

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Роберту Фирмину, 68), Каземиро, Коутиньо, Виллиан (Дуглас Коста, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Фернандиньо, 90+3).

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Акоста, Овьедо, Дуарте, Венегас, Борхес, Руис, Гусман (Техеда, 83), Гамбоа (Кальво, 75), Уренья (Боланьос, 54).

Предупреждения: Неймар 81. Коутиньо 81. Акоста 84.

Судьи: КУЙПЕРС, ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

22 июня. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург". 64 468 зрителей.

ВИДЕО матча — здесь

Владение мячом: 72% — 28%

Удары (в створ): 22 (10) — 3 (0)

Угловые: 9 — 1

Фолы: 12 — 11

Передачи (точные): 655 (597) — 265 (188)

После второго тура

1. Бразилия 2 1 1 0 3-1 4

2. Швейцария 2 1 1 0 3-2 4

3. Сербия 2 1 0 1 2-2 3

4. Коста-Рика 2 0 0 2 0-3 0