Серебро завоевали норвежцы Ларс-Хельге Биркеланд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе и Эмиль Хегле Свендсен. Бронзовая медаль досталась команде Германии, за которую бежали Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Шведы допустили семь промахов на восьми огневых рубежах, но обошлись без штрафных кругов, норвежцы пробежали один круг, немцы — целых три.

Судьба золотых медалей решилась на последнем огневом рубеже. Линдстрем и Свендсен подошли к заключительному тиру вместе. Норвежец ушел на один штрафной круг и лишил своей команды возможности продолжить борьбу за первое место. Любопытно, что после заключительной стрельбы в эстафетной гонке на предыдущей Олимпиаде Свендсен также ушел на штрафной круг. Четыре года назад в Сочи Норвегия заняла только четвертое место. Сейчас оплошность Свендсена не помешала норвежцам подняться на пьедестал.

"На последней "стойке" были непростые условия. Дул сильный ветер. Было очень сложно. Линдстрем закрыл все мишени, он большой молодец, я же не справился, — цитирует Свендсена Dagbladet со ссылкой на TVNorge. — Я доволен серебром. Но должен извиниться. Последняя стрельба была очень сложной".

Команда Франции, входившая в число главных фаворитов, выступила неудачно. Уже на первом этапе Симон Дестье пробежал два штрафных круга. На шестом огневом рубеже команду неожиданно подвел Мартен Фуркад. Лидер французов добавил своей команде еще один штрафной круг и расстался с шансами завоевать четвертое золото в Пхенчхане. В итоге Франция заняла лишь пятое место. Победителям гонки она проиграла почти три с половиной минуты.

Добавим, что шведские биатлонисты впервые в истории выиграли золото в мужской эстафете на Олимпийских играх. Этот вид соревнований появился на Олимпиадах в 1968 году. С тех пор у мужчин в нем побеждали лишь представители СССР/России (7 золотых наград), Германии (4) и Норвегии (2).

Олимпийские игры-2018. Пхенчхан (Пхенчхан)

Биатлон. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км

1. Швеция (Фемлинг, Нелин, Самуэльссон, Линдстрем) — 1:15.16,5 (0+2 0+5)

2. Норвегия (Биркеланд, Т. Бо, Й. Бо, Свендсен) +55,5 (0+4 1+8)

3. Германия (Лессер, Долль, Пайффер, Шемпп) +2.07,1 (0+3 3+7)

4. Австрия (Эберхард, Эдер, Эберхард, Ландертингер) +2.52,5 (0+2 2+9)

5. Франция (Дестье, Жаклен, Фуркад, Гигонна) +3.26,6 (0+4 3+8)

6. США (Бэйли, Доэрти, Бурк, Нордгрен) +3.50,2 (2+6 0+8)

Всего стартовали 18 команд.