Шестикратный чемпион AusOpen Джокович сенсационно проиграл корейцу Чону

30-летний Новак Джокович является шестикратным чемпионом AusOpen (2008, 2011-13, 2015-16), а всего за карьеру выиграл 12 "мэйджоров". Последний раз серб становился чемпионом на турнире "Большого шлема" в 2016 году ("Ролан Гаррос"). В прошлом сезоне на AusOpen вылетел во втором круге, на "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне" — в четвертьфинале.

В текущем рейтинге АТР Новак занимает 14-е место, под этим номером он был "посеян" и в Мельбурне. В прошлом сезоне он не выступал с середины лета, пропустил US Open-2017, и по итогам года потерял место в топ-10.

В первом круге AusOpen-2018 сербский теннисист обыграл американца Дональда Янга (6:1, 6:2, 6:4), во втором — француза Гаэля Монфиса (4:6, 6:3, 6:1, 6:3), в третьем — испанца Альберто Рамос-Виноласа (6:2, 6:3, 6:3).

В 1/8 финала Джоковича ждал поединок против 21-летнего южнокорейца Хен Чона, который в рейтинге АТР находится на 58-й строке, а в Мельбурне прошел обоих братьев Зверевых из Германии (Миша снялся по ходу второго сета в 1/64 финала, а четвертый "сеяный" Саша уступил корейцу в 1/16 финала со счетом 7:5, 6:7, 6:2, 3:6, 0:6) и перспективного россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1, 6:1).

В стартовом сете матча Джокович — Чон кореец вел 4:0, но экс-первая ракетка мира сумел взять дважды подачу соперника и добрался до тай-брейка. На тай-брейке Новак открыл счет, однако затем только отыгрывался. После 3:3 корейский теннисист выиграл три розыгрыша подряд и довел партию до победы — 7:4.

В начале второго сета Чон взял три гейма подряд, Джокович сравнял было счет (4:4), и все же 11-й и 12-й геймы остались за корейцем (7:5). В третьем сете Чон вновь вел 3:1, и снова позволил сопернику догнать себя. Судьба партии решилась на тай-брейке, где нервы оказались крепче у представителя Южной Кореи. Чон сразу вырвался вперед 3:0, Джокович востановил равенство, но это был его последний успех в матче — 7:3 в пользу южнокорейца.

Чон — первый теннисист с 2007 года, который смог обыграть Джоковича на Australian Open в трех сетах. До него это делали только швейцарец Роджер Федерер (2007) и россиянин Марат Сафин (2005). Кроме того, Чон стал первым игроком в истории Южной Кореи, вышедшим в восьмерку лучших на "Шлеме". В четвертьфинале Хен Чону предстоит поединок против другого дебютанта этой стадии розыгрыша — американца Тенниса Сандгрена, который в 1/8 финала остановил пятого "сеяного" австрийца Доминика Тима — 6:2, 4:6, 7:6, 6:7, 6:3.

Из ныне действующих игроков Джокович имеет больше всех титулов на AusOpen (6). Второй по этому показателю — 36-летний швейцарец Роджер Федерер (5), который занимает второе место в рейтинге и защищает в Мельбурне свой прошлогодний титул. На пути в четвертьфинал Федерер в четырех матчах не проиграл ни одного сета (в четвертом круге победил венгра Фучовича — 6:4, 7:6, 6:2), и его следующим соперником будет чех Томаш Бердых.

В строю и 31-летний испанец Рафаэль Надаль (чемпион AusOpen-2009). Лидер мирового рейтинга в 1/8 финала после трех легких побед все же отдал один сет аргентинцу Шварцману — 6:3, 6:7, 6:3, 6:3. Выходом в четвертьфинал Надаль гарантировал себе сохранение лидерства в рейтинге и по итогам турнира, а путевку в следующий раунд испанец оспорит с хорватом Марином Чиличем (6-й посев).

В женском одиночном разряде немка Ангелик Кербер (чемпионка 2016 года) после победы над россиянкой Марией Шараповой в 1/16 финала в следующем матче лишь в трех партиях взяла верх над Су-Вэй Се из Тайваня (6:2 в решающем сете). Тогда как первая ракетка мира румынка Симона Халем на классе переиграла японку Наоми Осаку — 6:3, 6:2.

Украинка Элина Свитолина (4-й посев) отдала всего 3 гейма чешке Денисе Аллертовой и в 1/4 финала ей предстоит матч против дебютантки турнира бельгийки Элизы Мертенс. В случае выхода в полуфинал Свитолину ждет поединок либо с экс-первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки, либо с испанкой Карлой Суарес-Наварро, которая едва не оступилась против эстонки Анетт Контавейт (8:6 в третьем сете).

1/8 финала

Мужчины

Рафаэль Надаль (Испания) — Диего Себастьян Шварцман (Аргентина) — 6:3 6:7 6:3 6:3

Роджер Федерер (Швейцария) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:4 7:6 6:2

Григор Димитров (Болгария) — Ник Кириос (Австралия) — 7:6 7:6 4:6 7:6

Теннис Сандгрен (США) — Доминик Тим (Австрия) — 6:2 4:6 7:6 6:7 6:3

Марин Чилич (Хорватия) — Пабло Каррено-Буста (Испания) — 6:7 6:3 7:6 7:6

Хен Чон (Южная Корея) — Новак Джокович (Сербия) — 7:6 7:5 7:6

Томаш Бердых (Чехия) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:1 6:4 6:4

Кайл Эдмунд (Великобритания) — Андреас Сеппи (Италия) — 6: 7 7:5 6:2 6:3

Женщины

Симона Халеп (Румыния) — Наоми Осака (Япония) — 6:3 6:2

Каролин Возняцки (Дания) — Магдалена Рыбарикова (Словакия) — 6:3 6:0

Элина Свитолина (Украина) — Дениса Аллертова (Чехия) — 6:3 6:0

Каролина Плишкова (Чехия) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:7 6:3 6:2

Мэдисон Киз (США) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:3 6:2

Ангелик Кербер (Германия) — Су-Вэй Се (Тайвань) — 4:6 7:5 6:2

Элиза Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия) — 7:6 7:5

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Анетт Контавейт (Эстония) — 4:6 6:4 8:6