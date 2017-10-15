По ходу первого сета Соболенко вела 4:1, но затем Шарапова включилась в игру. Россиянка сравняла счет, затем сделала брейк и, взяв еще один гейм на своей подаче, вырвала концовку — 7:5.
Во втором сете Соболенко выигрывала с еще более комфортным перевесом. Белоруска находилась в шаге от выигрыша партии, однако отдала пять геймов подряд. Российская теннисистка повела 6:5, но двойной ошибкой позволила сопернице сравнять счет.
На тай-брейке Соболенко вела 3:2 и 4:3, затем лидерство перешло к Шараповой. При счете 6:5 она заработала первый матчбол. Белоруска его отыграла, как и два следующих. И все же с четвертой попытки экс-первая ракетка мира поставила точку в матче — 10:8.
Таким образом, Шарапова завоевала первый титул с весны 2015 года и 36-й в карьере. Напомним, 30-летняя россиянка проводит первый сезон в про-туре после 15 месяцев дисквалификации за употребление запрещенного метаболического вещества мельдония.
На этой неделе Шарапова впервые за долгое время вернулась в сотню сильнейших теннисисток планеты. В текущем рейтинге WTA она располагается на 86-й строчке, 19-летняя Соболенко — 102-я.
Федерер обыграл Надаля в финале турнира "Мастерс" в Шанхае
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал...
Шарапова выиграла первый титул за два с половиной года
Российская теннисистка Мария Шарапова стала...
Они не приедут: 5 команд, которых будет не хватать на ЧМ-2018 по футболу в России (3)
Отборочный цикл чемпионата мира-2018 по футболу почти...
СМИ: Спустя год после свадьбы от Андрея Аршавина ушла жена (1)
Как сообщают российские таблоиды, супруга российского...
TOP новостей
Политолог: говоря о новой эпохе, лидер социал-демократов себя переоценивает (4)
Лидер социал-демократов Гинтаутас Палуцкас , который...
На инвестиции в Калининградской области литовский бизнес смотрит осторожно (27)
По мере приближения чемпионата мира по футболу, в...
"Сыщик года": украинец решил "сбросить" улики в Литве, но был обнаружен (37)
Несмотря на то, что подозреваемый в убийстве гражданин...
Погода: синоптики обещают по-осеннему красивую неделю
В воскресенье во второй половине дня должно быть без...
Без следов: Литовец в Польше взламывал машины специальным устройством (3)
В польском городе Сувалки полицейские задержали...