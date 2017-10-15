Шарапова выиграла первый титул за два с половиной года

Российская теннисистка Мария Шарапова стала победительницей турнира серии International в Тяньцзине (призовой фонд — 500 000 долларов). В финале она со счетом 7:5, 7:6 (10:8) обыграла 19-летнюю белоруску Арину Соболенко.
Marija Šarapova
© Sipa / Scanpix

По ходу первого сета Соболенко вела 4:1, но затем Шарапова включилась в игру. Россиянка сравняла счет, затем сделала брейк и, взяв еще один гейм на своей подаче, вырвала концовку — 7:5.

Во втором сете Соболенко выигрывала с еще более комфортным перевесом. Белоруска находилась в шаге от выигрыша партии, однако отдала пять геймов подряд. Российская теннисистка повела 6:5, но двойной ошибкой позволила сопернице сравнять счет.

На тай-брейке Соболенко вела 3:2 и 4:3, затем лидерство перешло к Шараповой. При счете 6:5 она заработала первый матчбол. Белоруска его отыграла, как и два следующих. И все же с четвертой попытки экс-первая ракетка мира поставила точку в матче — 10:8.

Таким образом, Шарапова завоевала первый титул с весны 2015 года и 36-й в карьере. Напомним, 30-летняя россиянка проводит первый сезон в про-туре после 15 месяцев дисквалификации за употребление запрещенного метаболического вещества мельдония.

На этой неделе Шарапова впервые за долгое время вернулась в сотню сильнейших теннисисток планеты. В текущем рейтинге WTA она располагается на 86-й строчке, 19-летняя Соболенко — 102-я.

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